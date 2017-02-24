櫻桃小丸子30週年紀念路跑移師高雄 3月1日開始報名。(時藝多媒體提供)

櫻桃小丸子30週年紀念路跑即將於6月10日移師港都高雄夢時代時代廣場舉辦。去年12月底台北站創下單周報名人數破萬，主辦單位還緊急加開2千個名額的盛況。今夏移至港都舉辦，預計也將吸引近萬名喜歡櫻桃小丸子的同好前來共襄盛舉。路線全程共5公里，報名時間將於3月1日上午10:00正式啟動。

為了讓民眾更能身歷其境，路跑沿線皆放置許多櫻桃小丸子的卡通場景。許多卡通中的經典角色也將在會場中與跑者們熱情互動。此外，主辦單位還貼心準備物超所值的專屬紀念品，除了造型可愛外，更兼具實用及機能性。櫻桃小丸子30週年紀念路跑高雄站3月1日起至3月31日截止報名(額滿為止)。於伊貝特報名網報名，名額有限，喜愛櫻桃小丸子的粉絲們可千萬不要錯過，最新活動消息請於臉書搜尋：「櫻桃小丸子30週年紀念路跑」。

櫻桃小丸子30週年紀念路跑活動。(時藝多媒體提供)

櫻桃小丸子30週年紀念路跑活動。(時藝多媒體提供)

【櫻桃小丸子30週年紀念路跑資訊】

路跑時間：2017年6月10日 星期六

報名期間：3月1日至3月31日

報名網站：伊貝特報名網

路跑地點：高雄夢時代 時代廣場

(中時電子報)