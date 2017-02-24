氣象局預測春季偏暖 雨量可能偏少
中央氣象局預報中心主任呂國臣今天上午預測，未來一季（3月至5月）台灣附近春雨可能界於正常到偏少，氣溫則為正常至偏暖。
呂國臣表示，去年入冬以來北方冷空氣南下勢力偏弱，台灣地區去年12月及今年1月明顯偏暖，2月氣溫接近正常，整個冬季平均氣溫顯著偏暖。雨量方面，各地雨量偏少，並以西半部雨量缺少的情況最為顯著。
呂國臣進一步說明，台灣地區未來一季氣溫仍持續以正常至偏暖為主，而今年第一響春雷發生於2月20日，與平均發生日期接近，顯示春季天氣系統已開始影響台灣。
根據最新資料顯示，未來一周台灣受大陸冷氣團及華南雲系影響，天氣較為溼冷，惟長期預報資料顯示，3、4月台灣附近少雨的訊號將持續。展望未來一季（3月至5月），台灣地區春雨以偏少的機會較大，氣象局提醒大家節約用水。
氣象局也提醒民眾，3月分仍可能有冷氣團南下影響台灣，西部地區與金門、馬祖常有局部性濃霧，民眾要留意行車與航行安全。這段期間如有鋒面系統在台灣附近形成，容易帶來較大雨勢，並伴隨雷雨及較強陣風，應注意防範。
5月起則開始受到梅雨影響，梅雨鋒面易伴隨豪大雨發生，氣象局呼籲應及早做好各種防汛準備工作。且因春季天氣系統變化較快，預報不確定因素高，各界注意最新預報資訊。
(中時)
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