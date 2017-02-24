警察因公死亡 身後留下雙眼失明的小孩
台東縣警局資訊科警員陳文俊，在16日凌晨執行「電腦機房人員輪值」留守值日勤務時，突然昏倒送醫不治，身後留下老母親及雙眼失明、讀高中的兒子、讀國小的女兒。陳文俊在工作上恪盡職守，私底下對於小孩的教育更是毫不懈怠，縣警局強調，陳文俊是因公死亡，符合年撫卹的標準，警方還會發動樂捐希望能幫助他們一家人。
46歲的陳文俊從警24年，辦理「警政資訊建置」工作長達20年，對於台東縣警局的警政資訊工作、警政應用系統管理推行等工作著力甚深，不料卻在執勤時因為急性心肌梗塞昏厥，發現送醫時為時已晚，英年早逝讓親友們都痛心不已。
陳文俊除了在警察工作上戮力以赴，對小孩的教育也毫不保留的付出，他的兒子因為眼睛罹患惡性腫瘤，為了一絲可以治療保留視力的機會，甚至還遠赴日本求醫，雖然最後仍雙眼失明，但他並不放棄，栽培小孩學習小提琴、鋼琴等，也曾在台東多次公開演出。
台東縣警局表示，陳文俊身後留下老母親、妻子及一對子女，縣警局主動成立治喪委員會，協助家屬辦理後事，並發動同仁樂捐，希望能幫助他們家度過難關，由於陳文俊從警超過15年，因公死亡符合年撫卹的標準，每年可以領到40萬元的年撫卹金，共可領12年。
陳文俊的公祭將在明天於臺東市立殯儀館舉辦。
(中時)
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