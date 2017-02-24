日韓混血企鵝寶寶滿月 新手爸媽搶餵食

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台北市立動物園在民國91年從韓、日引進黑腳企鵝，其中韓國歐巴「黑孝」和日本小姐「小乖」生下的寶寶，轉眼已滿月，2隻沒育雛經驗的新手爸媽，想盡責餵食，卻讓寶寶餓肚子。

台北市立動物園今天說，民國91年至92年間，分別由韓國及日本引進20多隻黑腳企鵝，其中韓國的黑腳企鵝歐巴「黑孝」和日本小姐「小乖」生下的寶寶，轉眼已經滿月。

2隻沒有育雛經驗的黑腳企鵝爸媽，為顯示自己「盡責」態度，搶著照護寶寶及餵食，卻因護子心切反讓寶寶餓肚子，保育員趕緊啟動人工哺育機制，幫黑腳企鵝寶寶補回體重。

動物園說，像是企鵝爸爸「黑孝」和企鵝媽媽「小乖」，分別是第一、二批從韓、日引進的黑腳企鵝，對於延續黑腳企鵝族群的基因多樣性，是具有相當重要的角色。

對新手的黑腳企鵝爸媽來說，第1次育雛簡直像是場「戰役」，當保育員把剛要破殼的黑腳企鵝蛋拿給爸媽時，2隻企鵝為展現「盡責」一面，不斷想把小孩藏在自己肚子，連正在餵食時，另1隻總會不停地干擾，想要搶著進行餵食。

保育員會因黑腳企鵝寶寶生長狀況，不斷調整餵食食物，且企鵝寶寶只要進食量不夠，體重就下降，保育員對於人工哺育工作可是不敢馬虎。

動物園說，雖然企鵝寶寶體重從出生的58.3公克來到1066公克，離標準體重還有近100公克差距，希望大家能夠和保育員一起為黑腳企鵝寶寶加油打氣，期待牠健康長大，很快就能與大家在企鵝館相見。1060224

(中央社)