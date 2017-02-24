本田菁英賽首輪 潘政琮2桿差並列第5

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台灣高球好手潘政琮在本田菁英賽（The Honda Classic）首輪安然度過「金熊陷阱」，以5鳥、1柏忌的66桿並列第5，落後領先者僅2桿差距。

美國職業高爾夫協會巡迴賽（PGA tour）總獎金640萬美元（約新台幣1億9440萬元）的本田菁英賽，當地時間23日起在美國佛羅里達進行4回合共72洞賽事。

本田菁英賽今年依舊在「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）設計的PGA國家俱樂部（冠軍球場），即PGANational（Champion）進行，球場的第15洞到第17洞有大片水塘，選手進攻時小白球落水是家常便飯，高難度的3洞被稱為「金熊陷阱」。

尼克勞斯是唯一在本賽事一連兩年拿下冠軍的球員，2016年冠軍、澳洲名將史考特（Adam Scott）今年再度參賽，要力拚衛冕並挑戰「金熊障礙」，成為賽事當然焦點。

另外，本季已拿下3座冠軍的美國好手湯瑪斯（Justin Thomas）、賽事7位歷屆冠軍、14位大滿冠賽冠軍得主及潘政琮等人如何面對「金熊陷阱」，也是賣點之一。

面對難纏的「金熊陷阱」，潘政琮首輪在第15洞到第17洞全以平標準桿安然度過，另外抓下5隻小鳥，僅吞下1個柏忌，打出低於標準桿4桿的66桿，只以2桿之差落後領先者，排在並列第5。

美國選手格瑞寶（Cody Gribble）和布萊恩（Wesley Bryan）首輪都抓下7隻小鳥，吞下1個柏忌，同以低於標準桿6桿的64桿成績並列領先。1060224

(中央社)