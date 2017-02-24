毒殺金正男VX神經毒劑來源 大馬警調查

馬來西亞總警長卡立阿布巴卡今天指出，警方正在調查，用以毒殺北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的VX神經毒劑，是被攜帶入境或是在大馬製造。

路透社報導，卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）在1場活動場邊告訴記者：「我們正就此調查。若被攜帶入境的這種化學品量很少，那我們也很難探測出來。」

金正男13日在吉隆坡國際機場遭毒殺身亡。（譯者：中央社何宏儒）1060224

(中央社)