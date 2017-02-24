女友會已婚前男友 港男勒死她判10年確定
香港男子成俊傑去年來台與王姓女友共度農曆春節，他不滿對方丟下他跑去找前男友吃飯，兩人發生爭吵，他以衣服勒死王女再逃到賓館躲藏2天後被逮。歷審考量成男的犯罪動機及手段，將他判刑10年，案經上訴，最高法院今日駁回確定。
成男與王女前年透過手機遊戲認識並進而交往，成男去年2月4日來台暫居王女位於桃園市的租屋處，9日晚間他獨自在王女家中喝酒，隔天凌晨王女回家後，他因不滿她與前男友仍有聯繫及見面，雙方發生口角爭執。
成男將灰色短袖衣服束成長條狀，再以環繞方式用力勒住王女的頸部，她缺氧窒息致呼吸衰竭死亡；當天下午王的前男友到租屋處找她，成男見狀先將對方支開然後逃跑，前男友因起疑心再度前往察看，因而發見王女的屍體報警處理。
歷審考量成男犯罪動機與所受的刺激，將他依家暴殺人罪判刑10年，案經上訴，最高法院駁回定讞。民事求償部分，桃園地院上月判決成男須賠償王女的父母730萬5260元。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。