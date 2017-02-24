女友會已婚前男友 港男勒死她判10年確定

香港男子成俊傑去年來台與王姓女友共度農曆春節，他不滿對方丟下他跑去找前男友吃飯，兩人發生爭吵，他以衣服勒死王女再逃到賓館躲藏2天後被逮。歷審考量成男的犯罪動機及手段，將他判刑10年，案經上訴，最高法院今日駁回確定。

成男與王女前年透過手機遊戲認識並進而交往，成男去年2月4日來台暫居王女位於桃園市的租屋處，9日晚間他獨自在王女家中喝酒，隔天凌晨王女回家後，他因不滿她與前男友仍有聯繫及見面，雙方發生口角爭執。

成男將灰色短袖衣服束成長條狀，再以環繞方式用力勒住王女的頸部，她缺氧窒息致呼吸衰竭死亡；當天下午王的前男友到租屋處找她，成男見狀先將對方支開然後逃跑，前男友因起疑心再度前往察看，因而發見王女的屍體報警處理。

歷審考量成男犯罪動機與所受的刺激，將他依家暴殺人罪判刑10年，案經上訴，最高法院駁回定讞。民事求償部分，桃園地院上月判決成男須賠償王女的父母730萬5260元。

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(中時)