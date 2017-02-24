《瑯琊榜》長公主曬床照 疑當小三遭圍剿

張棪琰被女星邵思涵痛罵小三！（圖／取自微博）

由胡歌、劉濤等人主演的《瑯琊榜》可說是近年來大陸歷史劇最成功的一齣，更因此捧紅戲中不少演員，而飾演劇中「長公主」的女星張棪琰近來在微博上曬出一張睡前床照，看似簡單的發文，卻被另一名女星邵思涵痛罵，嗆她勾引人家老公當小三！

張棪琰近來最廣為人知的作品，莫過於在《瑯琊榜》中飾演長公主，只是她前日遭到《歡樂頌》男星張陸的演員妻子邵思涵痛罵，直嗆「大半夜發睡覺照片勾引一個人的老公還不夠，還要到公共平台來聊騷？」甚至標籤導演、經紀公司，她罵自己婚姻失敗、還要拆散別人家庭？

對於張棪琰的床照，邵思涵毫不留情面，酸她「妳覺得妳還年輕？還美啊？妳讓妳女兒學做小三？」此話一出，讓許多網友上前圍觀，甚至有人懷疑莫非張棪琰勾引的對象正是邵思涵老公張陸？

(中時電子報)