川普：加強美國核武 約束北韓

美國總統川普今接受路透專訪表示，希望加強美國的核子武力，確保美國居於領先地位，因為美國核武的能力已經落後他國；針對朝核問題，川普期望中國發揮影響力，約束挑釁動作不斷的北韓。

川普進一步表示，朝核問題取決於中國的意願，可說是「非常容易」解決北韓構成的安全挑戰。分析指出，川普的表態意在向北京施壓，透過其影響力，約束金正恩當局的好戰行徑。

就北韓頻頻試射彈道飛彈，川普感到非常憤怒，表示美國有許多選項可以反制，包括加緊部署飛彈防禦系統，以保護盟國日本和南韓。

(旺報)