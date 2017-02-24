PGA》潘政琮又發威了！本田首輪T5準備爭前10

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潘政琮本田菁英賽打出好的開始，以66桿並列第5。(美聯社資料照)

儘管「小飛俠」潘政琮去年10月征戰加入美巡以來，表現起起伏伏，淘汰的場次比晉級多，但只要晉級就偶有佳作。24日在總獎金640萬美元本田菁英賽首輪，揮出5鳥1柏忌(-4)佳績，與美國佛勒、英格蘭波特等另6位美巡知名高手並列第5。

潘政琮2016-17球季參賽9場晉級4場，其中RSM菁英賽並列第6，農保公開賽並列第2，24日以並列第5開局後，出現爭奪第3場前10與搶冠契機。2位美國好手葛雷柏與布雷恩，同以64桿(-6)並列領先，潘政琮只落後2桿。

這場比賽有3位世界前10參賽，但成績都不及潘政琮，世界第7衛冕者澳洲名將史考與世界第9西班牙名將賈西亞，同以68桿並列第24，本季贏得3冠的世界第8美國新生代好手湯瑪斯，71桿並列第84。

(中時電子報)