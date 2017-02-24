杜潘芳格手稿 入藏國家圖書館
國家圖書館今天宣布，入藏台灣文學家杜潘芳格的340多件手稿。杜潘芳格屬於「跨越語言的一代」，創作橫跨日本殖民統治時期和二次大戰後，曾以日文、漢文、客語創作詩和散文。
杜潘芳格出生於日本殖民統治時代，從小就很有文學天分，就讀新竹女中時就經常以日文寫詩。二戰結束後，國民政府來台推動國語政策，杜潘芳格歷經語言的辛苦轉折，至1960年代開始以漢文寫詩，之後加入「笠詩社」。
1980年代之後，台灣本土意識逐漸萌芽，出生於新竹縣客家庄的杜潘芳格，也開始嘗試創作客語詩。她後來曾獲頒行政院客委會「傑出貢獻獎」和「台灣新文學貢獻獎」。
國家圖書館指出，杜潘芳格跨越語言，取得很高的文學成就。在日本殖民統治時期，即感到不受認同的挫折和苦悶，在社會疏離下轉以文學和詩抒發。二戰後發生二二八事件，杜潘芳格也有家人受害，她又感到在嚴厲的政治環境中的無力，寫作成為生命中的小小秘境。
去年杜潘芳格在家中慶壽，沒想到休息後便與世長辭。家屬今天代表捐贈340多件手稿，由國家圖書館永久保存。1060224
(中央社)
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