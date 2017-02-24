救國團聽證會 律師抗議網路直播
行政院不當黨產處理委員會針對救國團是否為國民黨附隨組織，今天舉辦聽證會。救國團委任律師劉昌坪認為，聽證會網路直播侵害肖像權，黨產會主委顧立雄則說，聽證會本就是公開。
黨產會表示，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，調查救國團是否為國民黨附隨組織，今天舉辦的聽證會，目的在釐清救國團自民國41年10月31日成立時起，有無受到國民黨實質控制，或是否曾以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制等問題。
劉昌坪在會前受訪時表示，救國團很早就提供今天邀請出席聽證會的學者專家名單，但黨產會始終不提供他們邀請的專家學者名單，救國團是今天看媒體報導才知道，且黨產會要求救國團在短短3天內做書面回應，又拒絕救國團延期召開聽證會的申請，他質疑這是否符合正當法律程序。
稍後受訪的顧立雄則回應，每個人都有表達意見的自由。
聽證會開始後，劉昌坪就程序問題發言時，再度重申正當性問題，並針對聽證會全程網路直播提出異議，認為未經當事人同意就網路直播，將侵害肖像權。救國團的當事人都不同意網路直播，但他們必須為自己辯護，這使他們被迫進行聽證。
顧立雄則強調，依規定聽證程序原則就是公開進行，且可全程錄音錄影，因此網路直播並不會有侵害肖像權的問題。1060224
(中央社)
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