眼鏡蛇直升機完訓 女飛官返母校分享
陸軍第一位攻擊直升機女性飛官陳品棻，今天返回母校協同中學分享經驗，她說中學6年努力學英語，才能完成出國讀書及飛行的夢想。
服役於陸軍航空602旅的中尉飛行官陳品棻，畢業於嘉義縣協同中學；高中畢業後，她自行報考陸軍官校飛行班，並獲選至美國維吉尼亞軍校就讀。
陳品棻於2013年回到台灣，去年底完成AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機飛行訓練，成為陸軍第一位攻擊直升機女性飛官。
她今天返校與學弟、學妹們分享自己的求學歷程，以及如何跳脫原有框架，重新看待「學習」這件事。
陳品棻認為自己能獲選至美國軍校就讀，中學6年儲備英語能力，是讓她能在眾多菁英中脫穎而出的主因。
她說，自己從小到大搭飛機時，總是目不轉睛盯著窗外，期盼有朝一日也能翱翔天際；高中畢業後，發現陸軍官校在招考飛行生，於是決定報考陸官。
由於中學6年奠基的英語基礎，讓她順利獲選至美國維吉尼亞軍校就讀。陳品棻在美國軍校就讀期間，課業及體能都名列前茅，甚至游泳還打破學校紀錄，並獲選為榮譽畢業生。
回台後，陳品棻大膽挑戰接受眼鏡蛇攻擊直升機飛行訓練，成為陸軍第一位攻擊直升機女性飛官，接下來計畫挑戰阿帕契攻擊直升機。
陳品棻表示，國內早有直升機女性飛官，但大多駕駛救災運輸用的直升機，她選擇眼鏡蛇攻擊直升機，不僅武器系統比較複雜，還要低空飛行，具挑戰性，她喜歡挑戰。
她也鼓勵學弟、學妹們，在學習的過程中要隨時檢視，跳脫原有框架，勇敢追尋自己的夢想，才能活出屬於自己的藍天。1060224
(中央社)
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