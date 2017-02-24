二二八連假玩南投 遊樂園免購門票搶客

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二二八連假到南投旅遊，25日到28日，泰雅渡假村（圖）推免購門票優惠，九族文化村則是櫻花盛開，日月潭雲品溫泉酒店則有限定條件的用餐優惠。（泰雅渡假村提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年2月24日

二二八連假到南投旅遊，遊樂園推免購門票優惠，另一家遊樂園則是櫻花盛開，日月潭一家高級飯店則有限定條件的用餐優惠。

搶攻二二八連假出遊商機，泰雅渡假村25日到28日首次推出免費入園優惠，遊客下午2時前入園，每人只需付新台幣50元保險費、汽車100元或機車50元停車費，免購門票，另外二二八連假提前預訂露營營位，可享每人300元半價優惠；園區部分設施需額外收費。

泰雅渡假村表示，園內擁有豐富休閒設施，如溫泉、遊樂園、天空步道、賽德克故事館、精彩原住民歌舞表演、占地廣大的森林步道、全台最大露營烤肉區，可容納1000多人、100多輛休旅車，並提供烤肉設施，也有食材與器材預定服務，歡迎民眾來親近大自然。

九族文化村種植約5000棵櫻花，以八重櫻數量最多，約占8成，目前花況漸入佳境，園內觀山樓到排灣族區，海拔接近900公尺，花開約8成，海拔稍低的櫻花湖、櫻花林區，花開也有5成到6成，歡迎民眾連假來賞櫻，每天有主題表演，還可租浴衣賞櫻，彷彿置身日本。

可欣賞日月潭美麗湖景的雲品溫泉酒店，25日到28日相約4人成行，出示單張身分證字號含數字「2、2、8」3個數字，可享丹彤西餐廳午餐和下午茶8折優惠，而4年才能過一次生日的2月29日壽星，雲品溫泉酒店更加碼推出本人用餐免費的生日禮物。1060224

(中央社)