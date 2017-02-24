北部溼冷到2/27 3/2又有冷氣團
明天起有4天二二八連續假期，中央氣象局預報，北部、東北部會溼冷到27日，3月2日又有另一波冷氣團。
氣象局預報，今天到26日，受強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部地區氣溫偏低，其他地區氣溫也低；中部以北及宜花地區有雨，北部、東北部有局部大雨。
因氣溫低、水氣足，氣象局預估今明兩天高山可能有機會飄雪。
氣象局說，27日至3月1日，強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨氣溫仍低，白天各地氣溫略回升；北部、東北部及東部地仍有雨，中南部天氣較穩定，適合出遊。
氣象局預測，2日可能又有一波冷氣團報到，但屬於乾冷天氣型態。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。