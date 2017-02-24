北部溼冷到2/27 3/2又有冷氣團

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明天起有4天二二八連續假期，中央氣象局預報，北部、東北部會溼冷到27日，3月2日又有另一波冷氣團。

氣象局預報，今天到26日，受強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部地區氣溫偏低，其他地區氣溫也低；中部以北及宜花地區有雨，北部、東北部有局部大雨。

因氣溫低、水氣足，氣象局預估今明兩天高山可能有機會飄雪。

氣象局說，27日至3月1日，強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨氣溫仍低，白天各地氣溫略回升；北部、東北部及東部地仍有雨，中南部天氣較穩定，適合出遊。

氣象局預測，2日可能又有一波冷氣團報到，但屬於乾冷天氣型態。1060224

(中央社)