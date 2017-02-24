大馬證實 金正男親屬近期抵大馬助調查

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馬來西亞全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）透露，金正男的親屬將在這兩天內前來大馬，協助警方鑒定死者的真實身分。

「星洲網」報導，諾拉昔證實金正男親屬目前身處離大馬不遠的地方，一旦抵達大馬，將會立即協助大馬警方調查此案。

他也再次反駁北韓對大馬警方調查工作違反國際法的指控，並強調大馬警方是依據大馬法律展開調查，而且是做正確的事，因此不會對指控感到有負擔。

大馬警方之前曾表示，必須要等到親屬提供DNA，證實與金正男的關係後，才能把遺體轉交，並堅持不讓北韓介入驗屍與調查程序，結果遭到北韓駐大馬大使館頻頻開砲，指責大馬可能與南韓有不尋常的政治企圖。1060224

(中央社)