北市環保葬徵文活動開始 分享小故事即可抽禮券

北市自2003年開辦環保葬迄今，已逾萬人參加。北市殯葬管理處表示，在服務過程中，常常發現參加環保葬的先行者或其家庭都有一個可貴的故事，譬如參加海葬先行者都有思想豁達、崇尚自然的體悟，因而交待身後要海葬。另外有些參加樹、花葬的民眾則認為身後可以化為春泥、伴著大地長眠，讓生命與自然合而為一。因此，身後也要傳愛。

而這些感人、可貴的故事期待透過文字書寫來傳遞分享，特辦理本次徵文活動。經審查通過小故事，即可上刊到北市殯葬處環保葬專區網頁。期藉由徵文活動，彰顯回歸自然的精神，並呈現生命傳承的觀念。

徵稿活動自即日起至12月15日止，參加者資格不限，凡分享與「環保葬」相關之小故事，並將作品上傳，作品經殯葬處審查通過者，即具有參加抽獎資格。殯葬處分別於106年4月10日、7月10日、10月11日及12月25日抽獎，每次電腦隨機抽出8名，最高獎項商品禮券1,000元，可重複抽獎，越早投稿，中獎機會越高。歡迎民眾踴躍投稿，詳情請至殯葬處網站查詢。

(中時)