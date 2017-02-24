大賣130萬冊 村上春樹新書今於日本上架

日本知名作家村上春樹再出新書。（圖/美聯社）

日本知名作家村上春樹的新作品，兩冊的長篇小說《騎士團長殺人事件》（騎士団長殺し）於今日凌晨，正式在日本上架販售。這本出版保密到家的小說，上、下兩冊的初版銷售量現已突破130萬冊，讓村上旋風再次席捲日本。從昨日夜裡就有不少死忠書迷，冒著各地風雪和低溫在書店外徹夜排隊搶購，不難看出睽違3年多再次出版長篇小說的村上春樹強大魅力。

據日本產經新聞報導，以長篇小說《挪威的森林》在日本、台灣與大陸爆紅的作家村上春樹，睽違3年多後，再次推出他的長篇小說《騎士團長殺人事件》，從昨晚日本各地的狀況和銷售數字來看，村上的魅力依然不減。這本分為上下兩冊的小說，今天（2/24）零點在日本各地正式上架販售，兩冊合計的銷售量就衝上130萬冊。東京、大阪等地的書店更為上班族購書方便，不僅提早1小時開幕營業，更隔出專屬區域和通道，讓書迷能買到熱騰騰的村上新書。

日本知名作家村上春樹新書《騎士團長殺人事件》，今天零點正式在日本開賣。（圖/日本亞馬遜網站）

早稻田大學畢業的村上春樹，在成為知名作家前，曾與妻子經營過一間咖啡館維生。29歲起創作首部小說《聽風的歌》，結果一舉獲得文學雜誌《群像》新人獎。1985年更以長篇小說《世界末日與冷酷異境》，拿下日本文壇大獎「谷崎潤一郎賞」，成為該獎項二戰後首名青年作家得獎者。而他的經典之作《挪威的森林》，則是在得獎後帶著妻子旅居歐洲3年後完成，該小說以總銷量440萬冊，成為日本近代文學史上銷量排名第一，不僅讓村上的著作成功掀起風潮，更成為每年諾貝爾文學獎預測名單中的常客。

而繼2013年《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》問世3年後，村上春樹再次以長篇小說席捲日本。日文版的小說，目前已能透過亞馬遜等網站購得。至於未來是否會有繁體中文版，目前尚無進一步的消息傳出。

(中時電子報)