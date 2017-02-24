王柏融無緣經典賽 美媒：好失望

桃猿隊外野手王柏融，被美媒評為天才型打者。（中時資料照）

影片》王柏融是瘋狂甩棒手！去年6月5日，王柏融對倪福德轟出陽春彈。(翻攝Youtube「中華職棒CPBL」頻道)

影片》王柏融在12強賽甩棒英姿。2015年11月12日，世界12強賽對加拿大敲出追平2分彈。(翻攝Youtube「中華職棒CPBL」頻道)

(12:30補充 雅虎另讚美王柏融甩棒英姿，並分享2段影片)因為桃猿隊杯葛經典賽，去年在中職大放異彩的王柏融，確定無緣登上高競爭力的國際舞台，連美國媒體《雅虎運動網》(Yahoo Sports)都為他抱屈，覺得很可惜。

《雅虎運動網》今天分析經典賽中華隊戰力，特別寫到王柏融。指因桃猿抵制，所以中華缺乏天才型選手，最著名的就是王柏融。去年球季，王柏融的打擊率/上壘率/長打率是驚人的0.414/0.474/0.689，還有29發全壘打，最終奪下年度新人王和最有價值球員(MVP)。

文中指出，王柏融的缺席重擊中華隊戰力，他是天才型打者，可惜無法在國際球探前證明實力；並盛讚他是個瘋狂的甩棒手，甩得令人驚嘆，還分享他在中職兩段甩棒影片。該文表示，王柏融無緣在經典賽展現實力與甩棒英姿，令人失望。

(中時電子報)