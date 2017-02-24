2少年缺錢花用 通訊軟體內賣大麻

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2少年缺錢花用，在微信通訊軟體內賣大麻遭逮。（葉書宏翻攝）

訊後依違反毒品危害防制條例移送少年法庭。（葉書宏翻攝）

17歲陳姓、李姓少年因想賺零用錢，在微信通訊軟體內販賣大麻，永和警分局新生派出所警員發現後，雙方相約在永和文化路192巷口交易，李嫌發現有警員埋伏立即拔腿狂奔，陳嫌則騎機車逃逸，雙雙遭警方壓制逮捕，訊後依違反毒品危害防制條例移送少年法庭。

警方調查，2嫌為賺取零用錢，在微信通訊軟體內販賣大麻，李嫌就讀高中在校內還是田徑隊員。李嫌供稱，大麻是向綽號「阿松」男子購買，賣10公克就可以賺2千元。

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(中時)