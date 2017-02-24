中市西屯國小開心農場種紅藜 學生歡喜採收
台中市西屯國小的小朋友很幸福，認識穀類的紅寶石不用跑到花東，校內就有了！
最近西屯國小的紅藜開始採收，西屯國小設備組長彭慧珍去年底與師生將紅藜種子撒在西屯國小的開心農場上，經過幾個月的灌溉，高高的紅藜矗立在西屯國小的開心農場。
經過的社區民眾，與學生家長、小朋友都很好奇，還有幼兒園老師帶著小朋友來上一堂大自然的農作物課程。
小朋友老師的指導下順利採收，第一次的收割體驗，小朋友小心又興奮的拿著剪子，找到紅到發黑的穗然後剪下。
彭慧珍表示，紅藜是台灣原住民的傳統食物,具多種健康的元素，學校也計畫等到採收完畢，再指導小朋友將紅藜曬乾脫殼，製作成各種食品。
(中時)
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