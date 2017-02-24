NBA》冰火不容？火箭撞斷鵜鶘新雙塔

就連安東尼戴維斯也沒想到，自己跟考辛斯重聚的首役，竟會輸到30分之多。(美聯社)

火箭凶猛外線狠狠修理鵜鶘全新「冰火」雙塔！鵜鶘24日主場迎來考辛斯加盟後的首役，卻遭火箭20顆三分球砲轟，最終99比129慘敗，恐怕就連「一眉哥」安東尼戴維斯也沒想到，跟昔日肯塔基大學隊友考辛斯重聚首役會輸這麼慘。

原本打完首節，身為地主的鵜鶘，僅以2分落後火箭，但在第2節，火箭靠著「大鬍子」哈登穿針引線，頻頻投進三分外線，轉眼擴大領先差距，甚至打到第3節，火箭領先幅度一度來到30分以上，鵜鶘竟在主場輸得如此難看。

戴維斯雖替鵜鶘貢獻29分、9籃板，考辛斯也有27分、14籃板、5助攻、5抄截與4火鍋的全能演出，這對全新雙塔看來卻需更多時間磨合，因為全隊除了他們兩個以外，只有卡斯比拿下雙位數得分，其他隊友幾乎沒有發揮。

不過最令人驚奇的，還是賽前火箭總教練丹托尼放話只打「幾」分鐘的路易斯威廉斯，儘管剛從湖人交易過來，他仍替補打了25分鐘，攻下全隊最高27分，感覺完全融入火箭體系，艾瑞克戈登19分，哈登13分、14助攻。

(中時電子報)