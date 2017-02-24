外銷1.2億美元 台灣蘭花獨步全球
台灣素有蘭花王國的美譽，去年外銷產值高達1.2億美元，其中又以蝴蝶蘭為大宗，外銷國家以美國、日本、歐盟為主。「台灣國際蘭展」至今更已連續舉辦12年，今年將於3月4日至3月13日，在台南後壁蘭花科學園區登場，藉由蘭展的曝光，擴大展現蘭花產業發展藍圖，並帶動產業的附加價值。
今年台灣國際蘭展以「台南台蘭，生生不息」為名，結合蘭花產業與文創設計，展現出融合自然與人文的生活美學。除了蘭花品種競賽、花藝設計、及蘭花景觀布展外，更廣邀學者專家，以「藥用蘭科植物之發展趨勢」為主題，介紹蘭花於生技醫藥產業上的各種應用。
春光淡麗三月天，蘭花盛開滿人間，嬌美典雅的洋蘭、秀麗清雅的國蘭紛紛在新春綻放風采、競豔爭妍。國際蘭展也匯集了許多國內外的蘭花業者，各類珍奇蘭花最新品種及創新技術盡集於此，農委會呼籲消費者一同共襄盛舉，見證台灣來蘭花之美。
(中時)
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