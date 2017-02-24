郭富城鬆口有意結婚生子 「現在很穩定」盼祝福

天王郭富城鬆口目前很穩定，已考慮結婚生子這等將來之事，希望公布喜訊時，大家能給他祝福。(取材自微博)

天王郭富城前年一改常態，驚喜認了與小23歲的網紅方媛戀愛ing，此後婚訊與肚皮有喜的傳聞時不時傳出，外界都相當關注天王的下一步怎麼走，日前他作客香港〈Star Talk〉節目，接受主播許文軒專訪，大聊新年新計畫，其中包含了感情事，鬆口想婚，盼大家祝福。

郭富城已經51歲，透露80多歲的媽媽雖沒催婚，但心裡一定想著他成家。(中時資料照片)

郭富城表示，得到金馬獎或金像獎，是工作事業方面一大肯定，是同行之間對自己的一個認同，意義非凡，他非常感恩，另外人生方面，天王感嘆自己已經51歲，「我覺得是時候組織家庭以及有小朋友了」，透露郭媽媽年紀大了，已經80多歲，雖然沒有對他催婚，但做兒子的知道，媽媽肯定有期待，「以孝順來講，我不合格，因為把太多時間放在工作上」，郭富城更表示「現在很穩定」，相信也會有將來，承諾有好消息一定跟大家說，同時，期盼眾人能給他祝福。

(中時電子報)