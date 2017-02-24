考試院人事同意權案 李逸洋、陳慈陽順利過關

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立院公布考試院人事同意案開票結果。（姚志平攝）

立法院24日進行考試院副院長及考試委員人事同意權投票，開票結果，副院長被提名人李逸洋獲得74張同意票、3張無效票，考試委員被提名人陳慈陽獲得77張同意票，2人皆順利過關。

(中時)