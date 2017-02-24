吸毒男才向友買搖頭丸 還沒享用遭警查獲

警方在李嫌車上駕駛座冷氣出風口下方縫隙，查獲搖頭丸毒品。(翻攝)

27歲有毒品前科男子李嫌開車停在高雄鳥松區中正路旁空地，由於自小客車喇叭音響音量破表，引起巡邏警方關切，上前盤查後，眼尖警察發現駕駛座冷氣出風口下方縫隙，露出疑似夾鏈袋之塑膠袋，並詢問李縫隙內是何物，李坦承是毒品搖頭丸，供稱3分鐘前才剛向朋友購買20顆，還沒享受到，就被逮捕，直呼自己太大意。

警方表示，2月23日0時40分許，在鳥松區中正路旁空地，發現李嫌車上駕駛座冷氣出風口下方縫隙，疑似露出夾鏈袋之不明塑膠袋，並詢問李嫌縫隙內是何物，李嫌坦承縫隙內物品是毒品搖頭丸，但警方卻遲遲打不開該處塑膠板，仔細一看該處塑膠板系車子內裝一體成形之結構，終於在犯嫌自行配合下，用力將塑膠板破壞拉開，才將毒品搖頭丸20顆(重5.63公克)取出。

警方指出，李嫌表示為避免警方查緝，故先將車子內裝破壞，把毒品塞在裡面，情急下卻不知沒藏好，露出了一點夾鏈袋，才遭機警的警方查獲。

另李嫌供稱毒品是向朋友高價購買，一小顆就要新台幣500元，想說藏的地方已經夠安全了，沒想到是自己粗心，才將夾鏈帶露出，直呼下次要再藏好一點。全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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(中時)