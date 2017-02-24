陸12城市　GDP人民幣逾兆元

根據官方數字，至2016年，中國大陸共有12個城市的國內生產毛額（GDP）突破人民幣1兆元（新台幣近4.6兆元）。其中，南京、青島是2016年才站上1兆元的新成員。

人民日報海外版報導，這12個城市是上海、北京、廣州、深圳、重慶、蘇州、天津、武漢、成都、杭州、青島、南京。

這12個中國大陸城市中，上海的GDP首先在2006年突破1兆元，其次依序是北京2008年，廣州2010年，深圳、重慶、蘇州、天津2011年，武漢、成都2014年，杭州2015年，南京、青島2016年。

到2016年，上海的GDP已達2兆7466億元，北京為2兆4899億元，仍居這12個城市中的第1、2位；而重慶GDP的增幅則以10.7%居冠，其次依序是杭州的9.5%及深圳、天津的9%。

至於中國大陸哪些城市是下一個「兆元俱樂部」潛力成員，報導指出，2016年長沙、無錫的GDP已超過9000億元，距1兆元不遠，且兩地GDP成長率分別在9%和8%以上。1060224

(中央社)