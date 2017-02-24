NBA》騎士老闆邀請奧克利作客 樂見尼克遭宰

從奧克利笑容滿面的模樣，就可知道他在騎士主場看到尼克慘敗，讓他心情有多好。(美聯社)

先前才跟尼克老闆多蘭爆發衝突遭到趕出球場的前尼克球星奧克利，24日受到騎士老闆吉伯特邀請，前往騎士主場觀看與尼克之戰，結果騎士靠著「小皇帝」詹姆斯本季第6次大三元，最後119比104宰掉尼克，奧克利的心情可想而知。

奧克利是在2月9日於麥迪遜花園廣場遭到驅逐出場，隨後更傳出禁止進入尼克主場，引發不少NBA球星與知名球評力挺，如今吉伯特邀請他到騎士速貸中心看球，且一路坐在奧克利旁邊看球，擺明就是做足面子給奧克利。

奧克利雖在受訪時，強調自己只會支持表現更好球隊，不過騎士球員很明顯知道他的真正心態，光在上半場，就以69比49大幅領先作客的尼克，展現雙方懸殊的實力差距，儘管尼克仍想追分，可惜永遠就是差那麼一口氣。

詹姆斯貢獻18分、15助攻與13籃板，也是他生涯第48次大三元，騎士得分最高的是厄文23分，柯佛也有20分，佛萊與傑佛生各有14分，崔斯坦湯普生10分、14籃板，加上德瑞克威廉斯10分，騎士7人得分上雙。

尼克則以康尼李25分最高，「甜瓜」安森尼20分、5助攻與5籃板，不過拿下今年技術挑戰賽冠軍的「波神」波爾金吉斯，竟在上半場就扭傷右腳踝退場，目前傷勢狀況還不明朗，尼克戰情更加吃緊。

(中時電子報)