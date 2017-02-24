大台中又停水 10萬戶受影響

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大台中地區第三供水區繼東區水管被挖損停水36小時後，昨天又因北屯區水管漏水再停水30小時，受影響戶數從昨天預估的2萬戶上修到10萬戶，今天上午完成搶修逐步送水中。

台水公司位於東區的水管於20日遭台中市水利局施工單位挖損，中彰地區21萬戶用水受影響，停水36小時，沒想到北屯區軍功路軍功路一段61號前1500公釐管線之排氣閥窨井內漏水，第三供水區再度停水30小時。

水公司指出，開挖初期制水閥僅關閉50%供水，即無漏水現象，但經開挖完成後，確認為1500公釐管線底部漏水，須全部關閉制水閥停水施工，致台中地區第三供水區停水戶數從原本預估的2萬戶上修為6萬戶、水壓降低戶數上修為4萬戶，受影響戶數達10萬戶。

水公司表示，水公司軍功路一段61號前排氣閥窨井內漏水案工程搶修已於上午6時完成，目前依預定進度逐步排氣送水中，地勢低的地方約中午過後可望有水，地勢高或管線末端還是要等到晚上或深夜才會來水。1060224

(中央社)