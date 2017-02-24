杜特蒂政敵 女參議員遭控涉毒被捕

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菲律賓總統杜特蒂的政敵、女參議員德利馬今天上午因涉毒罪名在參議院內遭到逮捕，但德利馬與支持者聲稱這是對她的政治迫害。

警方刑事局人員上午7時左右持法院拘捕令抵達參議院，在8時過後不久帶走了德利馬（Leila de Lima），押到位於奎松市的警察總部。

根據電視轉播畫面，德利馬在步出辦公室時說，「能為所抗爭的事而鋃鐺入獄，是我的榮幸。」

司法部日前控告德利馬在擔任司法部長期間，收取毒梟賄款、包庇販毒集團，法院初步認定德利馬涉嫌重大，因此下令逮捕。這項罪名如果成立，最高可判處無期徒刑。

德利馬昨天與家人及支持者在參議院辦公室過夜，等候警方逮捕。

被指替德利馬居中跑腿收錢的前司機兼保鏢戴陽（Ronnie Dayan），也就是杜特蒂總統所稱的德利馬的情夫，昨晚已先行被捕。

德利馬否認司法部的指控，她的律師表示將尋求「法律補救」措施，並向高等法院提出上訴。

現年57歲的德利馬，在雅羅育總統時代擔任人權委員會主席，艾奎諾三世政府時代又獲委任司法部長。

早在擔任人權委員會主席時，德利馬即曾調查當時納卯市「行刑隊」傳聞，當年的納卯市長正是杜特蒂；去年5月大選德利馬當選參議員，又針對杜特蒂當選總統後的數百宗「法外處決」案發動調查，抨擊杜特蒂的人權紀錄。

兩人的樑子結下已久，杜特蒂去年8月曾在公開演說中說，「妳誹謗我，我一直保持沉默，因為你是女性。但妳太超過了！」

德利馬的支持者形容拘捕行為是政治迫害，指稱杜特蒂政府想藉此製造寒蟬效應，但杜特蒂的支持者則認為是「掃毒戰爭的一場勝利」。1060224

(中央社)