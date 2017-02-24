談貨幣操控 川普諷陸為冠軍
美國新任財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）甫表示將有條理的了解分析中國大陸的匯率實務後，美國總統川普今天稱大陸在貨幣操控上，是「了不起的冠軍」。
川普接受路透社獨家訪問時表示，雖然自己上任第一天沒兌現選戰支票將大陸列為貨幣操控國，但他對大陸操控人民幣政策的看法並沒有「縮回去」。
川普說：「嗯，他們，我認為他們在貨幣操控上是了不起的冠軍，所以我沒有縮回去。」「我們就等著瞧吧。」
川普在選戰過程頻頻控訴大陸人為壓低其兌美元匯率，讓其出口品變便宜，「竊取美國製造業工作機會」。
但梅努欽今天對美國國家廣播公司（CNBC）表示，他尚未準備好對大陸的貨幣實務做出定論。
問是否美國財政部計劃短期內將大陸列為貨幣操縱國，他說會依照正常程序分析這個美國主要貿易夥伴的的貨幣實務。（譯者：中央社許湘欣）1060224
(中央社)
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