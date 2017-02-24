印尼：大馬尚難起訴金正男案印尼女嫌

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印尼女子席蒂艾沙涉嫌在馬來西亞參與暗殺北韓領導人金正恩兄長金正男的行動。印尼外交部表示，大馬警方沒有找到足夠的證據起訴席蒂艾沙。

印尼外交部證實，在馬來西亞被捕、與金正男遭暗殺案有關的女子、25歲的席蒂艾沙（Siti Aishah）是印尼人，來自萬丹省（Banten）西冷縣（Serang）。

印尼外交部印尼公民保護局局長拉魯（Lalu Muhammad Iqbal）近日表示，大馬調查人員要求拘禁席蒂艾沙已超過7天，這顯示他們還沒有發現足夠的證據能起訴她。

拉魯說，對於席蒂艾沙被指參與金正男遭刺殺案、與北韓情報單位有關係，印尼外交部不願對此做任何推測或下結論，印尼外交部尊重大馬的司法程序。

此外，席蒂艾沙離鄉背景，前往馬來西亞究竟做什麼？至今仍是一團迷霧。

她落網時供稱先前在大馬擔任家庭女傭，目前則在吉隆坡某夜店打工。1060224

(中央社)