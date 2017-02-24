綠提案修法 夜店或酒店發現毒品須通報

立委林俊憲（中）舉行記者會。（姚志平攝）

近日毒品危害事件頻傳，立委林俊憲24日舉行記者會，表示他將提出「毒品防制條例」修正草案，將具封閉性、隱蔽性的特定營業場所如夜店及酒店課予較高的義務，必須在出入口明顯處標示反毒資訊，業者若是發現毒品也必須通報。

(中時)