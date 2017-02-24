二二八連假 高鐵加開自由座列車

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疏運二二八連續假期，高鐵加開自由座列車。（圖／台灣高鐵提供）

台灣高鐵為加強紓解二二八「和平紀念日」連續假期返鄉人潮，將於今日及明日各加開2班次各站停靠的南下全車自由座列車（商務車廂除外），旅客於南港站上、下車，還有機會抽中免費乘車兌換券（活動截至28日止），歡迎旅客多加利用。加班車資訊如下:

2/24（周五）

南下8809車次 15:05自南港站發車，17:50抵達左營。

南下8813車次 20:05自南港站發車，22:55抵達左營。

2/25（周六）

南下8801車次 08:05自南港站發車，10:50抵達左營。

南下8805車次 13:05自南港站發車，15:50抵達左營。

(中時)