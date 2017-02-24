血汗烘焙坊爆勞資爭議後 來客數僅...

台中高檔餐廳永采烘焙坊爆勞資爭議。（陳世宗攝）

台中的永采烘焙坊爆出血汗實習爭議後，不但臉書被一顆星負評灌爆，還被開了同名粉專頁諷刺，店內生意也受到了影響，一小時內僅有2組客人上門。

永采烘焙坊日前被爆出壓榨高餐大學生，2名學生去年9月開始到烘焙坊實習，每天工作超過14小時，最後不堪負荷在今年一月辭職，卻沒想到業者以未提前預告離職為理由，要求學生賠償59萬元營業損失與精神損失，還爆出嗆學生「會搞到你們被退學」，永采烘焙坊雖然後來態度軟化撤告，但如此的勞資糾紛似乎已影響生意。

根據《東森新聞雲》報導，實地觀察永采烘焙坊，發現1小時內只有2組客人上門，外場的工作人員只能擦桌子、掃地打發時間，被問到是否影響生意，員工也回答多多少少有。有民眾還表示，原本看google上面的地圖，上面寫說已經永久歇業了，但想不到還是有開。

(中時電子報)