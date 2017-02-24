中美洲與南韓自貿協定可望年中簽署

我要評比

宏都拉斯經濟發展部官員本週稍早表示，中美洲各國與南韓間的自由貿易協定，目前已進入法條檢視的程序，可望在今年中完成簽署，明年生效。

宏國經發部次長瑞東多（Melvin Redondo）表示，中美洲各國正與南韓檢視協定的法條內容，將於6月正式簽署，然後送立法機構批准，希望能在明年生效實施。

瑞東多說明，南韓是世界十大經濟體之一，國民所得高，宏都拉斯尋求將國內生產的紡織和農產品銷往這個亞洲國家市場。

這位經濟官員也透露，宏都拉斯的農產品必須通過衛生檢疫才能進入南韓市場：此外宏都拉斯已展開一項計畫，將數個貨櫃本地生產的甜瓜銷往日本。

他表示，本地產銷單位也希望能將宏都拉斯特產甜瓜出口到台灣。1060224

(中央社)