秒殺金正男 毒物專家解密VX毒劑
路透社報導，北韓領導人金正恩異母兄長金正男確定是遭VX神經毒劑殺害。毒物專家顏宗海今表示，VX神經毒劑是劇毒，1980年代曾在戰爭中作為化學武器，若劑量大短短幾秒就致命。
VX毒劑曾在電影「絕地任務」、「不可能的任務：失控國度」出現，但VX毒劑毒劑到底有多恐怖？
國家環境毒物研究中心資料顯示，VX毒劑是一種清澈琥珀色的油性液體，也是最穩定的神經性毒劑，可與水混溶以及溶於所有的溶劑。
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海今天受訪時表示，「VX神經毒劑」是一種人工合成的有機磷化合物，也是一種劇毒，可以抑制體內的乙醯膽鹼(酉每)，產生神經毒素，使副交感神經亢奮。
顏宗海指出，中了這類神經毒素的症狀，包括流眼淚、口水、瞳孔縮小等，嚴重甚至會呼吸衰竭，導致心跳變慢以致休克、心臟麻痺等。
顏宗海說，美國疾管署網站資料顯示，根據暴露量多寡，這些症狀可能幾小時才出現，也可能快到幾秒就致命，1980年代曾在戰爭中被當成化學武器；另有文章顯示，若是透過皮膚接觸，只要10毫克就能致命，劑量夠大甚至只需短短幾秒。
VX毒劑根據不同毒性，毒性最強可作為化學武器，中等強度則用來作殺蟲劑或農藥，成分名稱為某某「松」即含有機磷成分，但若是輕度毒性，也可以用於眼藥水成分，一般是治療青光眼的用藥。1060224
(中央社)
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