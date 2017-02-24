沒錢買兒生日禮物 母偷色鉛筆遭逮

王嫌趁機偷竊色鉛筆遭監視器拍下。（葉書宏翻攝）

王嫌得手後離開。（葉書宏翻攝）

王嫌騎機車離開。（葉書宏翻攝）

最不良的示範！43歲王姓女子17日上午8時許，騎機車到新北市中和區南華路某咖啡廳購買咖啡，趁店員轉身之際，將桌面上2組價值118元的色鉛筆偷偷放入包包內，店員打烊盤點時發現貨品短少，調閱監視器才驚覺遭竊報警，中和警分局根據監視器及車牌號碼循線約談王嫌到案。

據了解，王嫌有多項竊盜前科，是派出所常客。她哽咽向警方說，「過年沒錢包紅包給兒子，連生日禮物都買不起，才會想要偷鉛筆送給兒子，真的很抱歉！」警訊後依竊盜罪函送法辦。

(中時)