沒錢買兒生日禮物 母偷色鉛筆遭逮
最不良的示範！43歲王姓女子17日上午8時許，騎機車到新北市中和區南華路某咖啡廳購買咖啡，趁店員轉身之際，將桌面上2組價值118元的色鉛筆偷偷放入包包內，店員打烊盤點時發現貨品短少，調閱監視器才驚覺遭竊報警，中和警分局根據監視器及車牌號碼循線約談王嫌到案。
據了解，王嫌有多項竊盜前科，是派出所常客。她哽咽向警方說，「過年沒錢包紅包給兒子，連生日禮物都買不起，才會想要偷鉛筆送給兒子，真的很抱歉！」警訊後依竊盜罪函送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。