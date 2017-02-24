解放軍使用微信轉發通知　被通報批評

我要評比

中共解放軍近日通報批評3名利用微信轉發部隊通知的幹部，原因是違反保密紀律。

解放軍報今天報導，部隊使用微信通知不可取。

報導指出，現在很多官兵為溝通方便，參與或建立不同的微信群；有的幹部骨幹對一些不涉及軍事祕密的工作通知、活動安排、經驗材料等，喜歡通過微信通知大家。

報導表示，這一辦法的好處在於快捷高效，但隱患是一不小心就可能洩密。

報導強調，三軍之事，莫重於密；官兵在使用微信等新通信方式的同時，一定要繃緊保密這根弦，絕不能因為麻痺大意而違反保密紀律。1060224

(中央社)