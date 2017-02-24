潘維剛宣布選黨魁 哽咽心疼八百壯士

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前中國國民黨籍立委潘維剛今天宣布參選國民黨主席，談到退役軍人為年金改革發動「八百壯士」，哽咽表示心疼與不捨，並要總統蔡英文到「八百壯士」抗議地點簽名、溝通。

潘維剛上午召開記者會宣布參選國民黨主席，現場擠滿支持者，高喊「潘維剛主席、凍蒜」，包括前國民黨副主席林澄枝、國民黨籍立委王育敏、蔣乃辛、前國民黨籍立委劉光華、朱鳳芝、前交通部長葉匡時等人都到場力挺。1060224

(中央社)