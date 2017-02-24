鋪5千公里電纜 陸自製航母下水至少還須4個月

網上曝光的中國001A航母照片顯示，飛行甲板中央處有一大堆黃色滾筒，旁邊還搭了比較大的臨時簡易工棚（紅圈處）。而據中國造船業人士說，這些是「電纜放線滾筒」。（圖/網路）

中國首艘自製航母組建的進度令各方廣泛關注，而新航母即將下水的傳聞更是甚囂塵上。

從今年年初網上曝光的001A航母的建造圖片來看，飛行甲板的中央有一大堆黃色滾筒，旁邊還搭了一個比較大的臨時簡易工棚。據浩漢防務網報導，造船業人士認為，這些滾筒是「電纜放線滾筒」。

一般船舶的電纜往往有幾十，甚至上百公里，這麼多電纜要如何才能迅速並按部就班地敷設到位？如何才能保證工程進度與要點？這在船舶設計上必須考慮得非常周詳，於是就有「電纜清冊」，把不同規格，不同順序的電纜按照走向、長度與規格編制成冊，由專門人員根據這個清冊，預先把電纜裁剪完畢，繞制在不同的專用電纜滾筒上，接著才能上船敷設。

以美國航母為例，航母上裝有2000多部電話，裝配雷達發射機80多台，雷達接收機150多台，而雷達天線也有70多個，電纜總長度超過2000公里。而中國自製航母的各種電纜總長度，則可能至少有上千公里，新航母的電纜承製單位透露，新航母的電纜達驚人的5000公里。

業內人士說，上千公里的電纜敷設時間保守不會少6個月。此外，由於新航母內各艙室的空間不大，施工有相當大的難度，進度必然快不得。

這名業內人士進一步指出：由船廠開始敷設電纜這一點看，可以確認主船體部分的密閉實驗基本結束，而電纜托架也已安裝完畢，並檢驗合格，這都是敷設電纜必須的前提條件。因為電纜一架設，船就等於可以通電運作。

而據觀察，目前甲板上的電纜滾筒數量應該只有全船電纜的1/10左右，顯示電纜至少還需要敷設4個月以上。

當一條船舶開始敷設電纜的時候，船舶的工程進度一般已達60%，而船舶下水時，工作進度應該達到70%。浩漢防務網指出，這是科學規律，即使是中國自製航母也不可能例外。唯有當電纜敷設完畢，船舶可以通電，機艙可以正常照明，為下水後的各項設備做好電力基礎保障後，船舶的進度才能達到70%，具備各方面的下水條件。

(中時電子報)