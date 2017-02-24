派出所警車被撞 警：單純車禍意外

撞上警車。（徐養齡翻攝）

年輕男女下車察看。（徐養齡翻攝）

警車車門被撞凹。（徐養齡翻攝）

新竹市江姓男子24日凌晨開車從KTV離去時，疑為搶快違規迴轉，對向陳姓男子的白色轎車急忙閃避，仍被江擦撞到右後側，造成陳的轎車打滑撞上一旁派出所警車，幸好警車上沒人，兩車駕駛、乘客也未受傷。

警方指出，兩車駕駛皆沒酒駕，肇事後也配合留在現場處理善後，經調閱監視器確定只是單純車禍意外，研判是下雨加上夜間視線不良所致，詳細肇事原因仍待車禍鑑定小組釐清。

(中時)