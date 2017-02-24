2月24日午間新聞速速報

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2月24日午間新聞搶先看

228連假國5最塞! 行車時間暴增5-7倍

4天228連假即將到來，高公局預估國道五號會最塞，尤其26日到28日，頭城到坪林行車時間可能大幅5-7倍，從原先15分增加到近2小時

首曝光! 藝人辛龍中1.2億樂透獎

第一位億元樂透得主現身！吳宗憲在節目中爆料，旗下藝人辛龍2年前買樂透中了1.2億, 辛隆低調表示獎金存女兒教育費、也捐做善事，很快就要花光了。

228冷氣團升級! 北部剩11℃又濕又冷

冷氣團昨晚升級，強度提升為「強烈大陸冷氣團」！天氣持續轉冷，台中以北及金門、連江等10縣市發布低溫特報，今晨臺南以北及宜蘭低溫只剩11到14度.

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)