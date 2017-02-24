眷戶反迫遷聯盟陳情 抗議國防部司法追殺

「全國合法自建眷戶反迫遷聯盟」24日前往立法院陳情，要求國防部別再透過司法追殺迫遷，並立即停止將合法自建眷戶現居土地賣給財團。（姚志平攝）

「全國合法自建眷戶反迫遷聯盟」今（24）日前往立法院陳情，要求國防部別再透過司法追殺迫遷，並立即停止將合法自建眷戶現居土地賣給財團。

「全國合法自建眷戶反迫遷聯盟」今日約有70位長者，冒著低溫與大雨，前往立法院遞交陳情書。長者們喊著：「反迫遷」、「要權力」，批評國防部片面註銷眷舍憑證，並要求停止將合法自建眷戶現居土地賣給財團。

全國反迫遷自救會聯盟總召郭泰松表示，目前在國防部的壓迫下，已經有很多人被迫拆屋還地，面臨無家可歸的境況。

聯盟總幹事蔡金龍指責國防部沒有詢問意見，直接用黑箱作業，把他們列為不願意改建的自建戶，逕行註銷眷舍憑證，違反公平正義。

(中時)