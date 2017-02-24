盼增加降雨 寶二水庫燃焰劑人工增雨
水利署北水局表示，今天上午在新竹縣寶二水庫進行人工增雨作業，盼增加降雨，為水庫帶來更多的雨量。
水利署表示，今天配合中央氣象局發佈的雲層高度、濕度、冷雲、含水量等氣候條件，於新竹縣寶二水庫啟動增雨作業，上午已進行完畢，使用人工增雨燃燒器，燃放2支有「碘化銀」的焰劑，盼對水情有助益。
自來水公司三區處指出，新竹地區民生及公共給水每日約52萬噸，隆恩堰平日取水量約20萬噸供民生及公共給水，但枯水期僅取水不到4萬噸，其他主要是由水庫供給。
據水利署觀測，截至24日上午7時，寶山水庫有效蓄水量為309.81萬立方公尺，蓄水率約57.5%；寶二水庫截至上午10時，有效蓄水量為1504.72萬立方公尺，蓄水率約47.8%。
由於近期水情不佳，水利署旱災緊急應變小組日前已開會決議，將針對桃園、板新、新竹地區水情燈號由綠燈轉為黃燈，自3月1日起實施第一階段夜間減壓供水措施，於夜間11時至翌日清晨5時降低管壓供水。1060224
(中央社)
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