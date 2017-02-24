港男勒斃台籍女友 遭判刑10年定讞
30多歲香港籍成姓男子在去年農曆年期間，到台灣找王姓女友，但不滿女友與前男友碰面，爭吵中將人勒斃。最高法院今天駁回上訴，成姓男子被判處有期徒刑10年定讞。
案件源於去年農曆大年初三，王姓女子被發現陳屍在桃園市出租套房內；檢警調閱監視器畫面，發現成姓男子涉重嫌，循線逮捕。
成姓男子到案後坦承犯行，供稱透過手機網路遊戲認識王姓女子，農曆過年期間買機票到台灣找女友一起過年，女友卻在大年初二跟前男友碰面，放他一人在家，酒後起口角後將人勒斃。
法官審酌成姓男子造成王姓女子家屬巨大悲痛、犯後坦承犯行等情況，判有期徒刑10年；案經上訴，最高法院駁回，全案確定。
民事賠償部分，一審台灣桃園地方法院日前判成姓男子須賠死者父母共新台幣756萬元，還可上訴。1060224
(中央社)
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