環時嗆美：陸有狠狠教訓入侵者的決心
中共外圍官媒環球時報今天嗆聲說，「南海不是加勒比海，這裡是中國的家門口」。在南海，中國大陸有「制伏美國艦隊的充分物理能力」，有「狠狠教訓入侵者的堅定意志和決心」。
這篇以「南海不是加勒比海，希望特朗普（川普）明察」為題的社論還說，如果美軍一定要到南海證明「他們有能力制伏中國龍」，那麼他們一定會看到「南沙島礁的大變樣」。中國大陸「各種先進武器都會出現在那些島礁上，其他軍事部署也一定會跟上」。
社論說，「南海不是加勒比海，這裡是中國的家門口，也是美國的天涯海角，這裡不應也不能是美國艦隊可以隨便撒野的地方」。無論多先進的美國軍艦都要清楚，在中美軍事攤牌的最壞計劃中，它們都是「海面上的活靶子」。
這篇社論揚言，中國大陸很怕去太平洋深處或印度洋與美軍對陣。但如果在南海，「我們一點都不怕，因為在這裡我們有制伏美國艦隊的充分物理能力，也有為捍衛主權和國家尊嚴『狠狠教訓入侵者』的堅定意志和決心」。
社論最後說，美國的軍力遍布全球，中國大陸在近海「自己的島礁」上部署幾件防禦性武器，就被看成大逆不道，這是對軍事化的「肆意歪曲」，也是「對世界第二大經濟體的羞辱」。「請不要試圖這樣捆綁中國的手腳，你們捆不住」。1060224
(中央社)
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