三星：捐款逾10億韓元須理事會表決

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陷入行賄政府官員醜聞的南韓三星電子今天上午召開理事會會議，決定捐款、贊助、出資如超過10億韓元（約合新台幣2700萬元），必須經由理事會表決。

南韓聯合新聞通訊社報導，根據今天這項決定，三星電子社會貢獻活動出資金額超過10億韓元時，須事先經審查委員會審議，再召開理事會投票表決。這項決定還將適用於旗下分公司。

報導分析認為，這與三星此前有資助Mir和K體育財團以及向朴槿惠總統閨蜜崔順實之女鄭某提供價值10億韓元馬術名駒一事有關。1060224

(中央社)