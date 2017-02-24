川普：要讓美核武庫出類拔萃
美國總統川普今天表示，他希望確保美國的核武庫「出類拔萃」，並稱美國在其核武能力上已落後。
在接受路透社訪問中，川普施壓北京，要他們對北韓日益好戰的舉止施加更多影響力。他表示，中國大陸能解決由北韓帶來的國家安全挑戰，「非常簡單，只要他們想做」。
川普還展現支持歐盟做為一個治理機構，稱「我對此完全贊同」，並首度以總統之姿表明，偏向以兩國方案解決以巴衝突，但也說樂見能讓以巴雙方都能滿意的任何措施。
這是川普自1月20日就任總統後首度評論有關美國的核武庫。他被問到去年12月推文稱美國必須大幅加強與擴充核子能力「直到世界意識到關於核武問題之時」一事。
川普在訪問中表示，他樂見一個沒有核武的世界，但也對美國「在核武能力上的落後」表達關注。
川普說：「我是第一個會樂見..無人擁有核武的人，但我們不能落後任何國家，即便是一個友善的國家，我們不能在核武能力上落後。」
他說：「一個沒有國家有核武的夢想是美好的，但若有國家開始擁有核武，我們就要是出類拔萃的那一個。」
據反核團體「犁頭基金會」（Ploughshares Fund）資料，俄羅斯擁有約7000枚核彈頭，美國則有6800枚。（譯者：中央社陳亦偉）1060224
(中央社)
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