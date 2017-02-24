陽岱鋼身體無恙 將參加1軍春訓

我要評比

陽岱鋼將返一軍參加春訓。(資料照 鄭任南攝)

因傷暫在官崎與3軍一起訓練的旅日巨人隊外野手陽岱鋼，身體已無恙，巨人球團宣布他將前往沖繩與1軍會合參加春訓。

陽岱鋼2月9日下盤不適，以致改變原本參加1軍春訓計畫，改到3軍依身體狀況作調整，巨人球團總經理堤辰佳24日宣布，陽岱鋼目前狀況已可與1軍一起參加春訓。

陽岱鋼認為，現在參加1軍春訓可以儘快融入，彼此交換意見，自己也會加快調整的步調。

(中時電子報)